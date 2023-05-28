Dolar
20.02
Euro
21.65
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,854.50
BTC/USDT
27,582.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap ediyor
logo
Politika

Sinan Oğan: Kazanan Türk milleti, kaybeden terör iltisaklı partiler olmuştur

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda aday olan Sinan Oğan, seçimin ikinci turuna ilişkin "Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler, onlara güvenenler olmuştur." dedi.

İsa Toprak  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Sinan Oğan: Kazanan Türk milleti, kaybeden terör iltisaklı partiler olmuştur

Ankara

Oğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, tamamlanan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda kendisini destekleyen seçmenlerin, ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirdiğini belirtti.

Seçmenlerin, Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullandığını ifade eden Oğan, mesajında şunları kaydetti:

"Seçmenimiz, 'Bu oylar Sinan Oğan'a verilmedi' diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir. Buradan, plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor. Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi
TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Avrupa basınında geniş yer buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Başlasın Türkiye Yüzyılı" paylaşımı
Bilecik'te şiddetli yağış tarım arazilerinde ve yollarda hasara neden oldu

Benzer haberler

TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Başlasın Türkiye Yüzyılı" paylaşımı

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Sinan Oğan: Kazanan Türk milleti, kaybeden terör iltisaklı partiler olmuştur

Sinan Oğan: Kazanan Türk milleti, kaybeden terör iltisaklı partiler olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet