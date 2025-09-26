Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle gittiği ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle düzenlediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizi çok verimli programlar, temaslar ve görüşmelerle başarılı bir şekilde tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, tüm dünyada vicdanın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün dünya liderlerine sesleniyorum; gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı emojisine ve ABD'deki temaslarından bazı görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı