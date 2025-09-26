Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle gittiği ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaan Bozdoğan  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle düzenlediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizi çok verimli programlar, temaslar ve görüşmelerle başarılı bir şekilde tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, tüm dünyada vicdanın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı emojisine ve ABD'deki temaslarından bazı görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

