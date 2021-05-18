Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
TBMM
On sekiz yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu hafta TBMM Genel Kurulunda ele alınması beklenen kanun teklifine göre, ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına Bireysel Emeklilik Sisteminde birikim yapabilecek.
Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek.
İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021'e kadar duracak.
Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında yapılan düzenlemeyle, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin adı "Finansal İstikrar Komitesi" olarak değiştirilerek, yeniden yapılandırılıyor.
Komite; Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanından oluşacak.
Kurulacak Özel Riskler Yönetim Merkezi ile sigorta ve reasürans teminatı bulunamayan riskler ve özellik arz eden riskler için daha hızlı çözüm üretilebilmesi, ölçek ekonomisinden faydalanılabilmesi amaçlanıyor.
Üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1 Ocak 2021 tarihi ile 21 Aralık 2021 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ödemelerinin süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelenecek.
"Orta vadeli program" ve "orta vadeli mali plan" tek bir belge haline getirilerek "orta vadeli program" adı altında birleştiriliyor.
Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev sürelerini, üç defa ile sınırlı olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.