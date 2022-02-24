Dolar
14.01
Euro
15.68
Altın
1,902.62
ETH/USDT
2,630.30
BTC/USDT
38,360.00
BIST 100
1,851.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı Kiev'den yayındayız
logo
Politika

Sedat Önal: Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıyız

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Nuri Aydın   | 24.02.2022
Sedat Önal: Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıyız

Ankara

Önal, çevrim içi düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güçlendirilmiş Daimi Konsey toplantısında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Önal, "Donetsk ve Luhansk'ın sözde ayrılıkçı cumhuriyetlerini tanıma kararını reddettiğimiz gibi, bu saldırıyı da reddediyoruz." dedi.

Önal, saldırının bariz bir şekilde uluslararası hukuk ve Minsk Anlaşması'nın ihlali olduğuna işaret ederek bunun küresel ve bölgesel istikrarla güvenliğe tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Bakan Yardımcısı Önal, Kırım ve Donbas da dahil uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğinin, siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ve bunu desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Önal, Rusya'yı "hukuksuz saldırıyı" durdurmaya, diyalog ve diplomasiye geri dönmeye çağırdıklarını kaydederek "Helsinki Nihai Senedi, Paris Sözleşmesi ve İstanbul Belgesi de dahil olmak üzere AGİT taahhütlerimizi yerine getirmenin tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu krizin barışçıl çözümünü kolaylaştırmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Önal, Ukrayna Özel Gözlem Misyonunun rolünün ve gözlemcilerin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 942 bine yaklaştı
Çocuklarını Kovid-19 nedeniyle kaybeden aile aşı çağrısı yaptı

Benzer haberler

ABD Hazine Bakanlığından Rusya'nın büyük bankalarına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından Rusya'nın büyük bankalarına yaptırım

Pentagon, Rusya'nın, Ukrayna topraklarına 160'tan fazla füze fırlattığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü

Sedat Önal: Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıyız

Sedat Önal: Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıyız
AB liderleri Rusya'ya yönelik ek yaptırımları kabul etti

AB liderleri Rusya'ya yönelik ek yaptırımları kabul etti
Ukrayna'dan BM İnsan Hakları Konseyine acil toplantı çağrısı

Ukrayna'dan BM İnsan Hakları Konseyine acil toplantı çağrısı