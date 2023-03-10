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Politika

Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ferdi Türkten  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından söz konusu karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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