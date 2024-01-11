Dolar
30.01
Euro
32.94
Altın
2,034.21
ETH/USDT
2,587.90
BTC/USDT
46,089.00
BIST 100
7,940.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Programı”nda konuşuyor.
logo
Politika

Seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti, adaylarını ön seçim yapmadan belirleyecek

Seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylarını merkez yoklaması yöntemiyle saptayacak.

İsmet Karakaş  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti, adaylarını ön seçim yapmadan belirleyecek

Ankara

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen ve 1 Ocak'ta işlemeye başlayan seçim takviminde, siyasi partilerin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmelerinin son günü olarak 10 Ocak tarihi kararlaştırılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti de adaylarını ön seçim yapmadan, merkez yoklaması yöntemiyle belirleyeceklerini YSK'ye bildirdi.

YSK'nin 2 Ocak'taki toplantısında belirlediği, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti şunlar:

"Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye'nin istihbarat gücüne bilimsel katkı sağlayacak
Türkiye ve dünya gündemi
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi Kafes-30 operasyonuyla yakalandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
TİKA’dan Filistin Sivil Savunma Kurumuna destek

Benzer haberler

Seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti, adaylarını ön seçim yapmadan belirleyecek

Seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti, adaylarını ön seçim yapmadan belirleyecek

10 soruda yerel seçimin merak edilenleri

15 soruda yerel seçim

İlçe seçim kurullarında görev alacak parti üyelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

İlçe seçim kurullarında görev alacak parti üyelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı

Yerel seçim süreci yarın başlıyor

Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet