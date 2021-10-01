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Politika

Sağlık Bakanı Koca'dan Asiltürk'ün vefatına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün bugün sabah 09.00'da kalp durması sebebiyle vefat ettiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü, Sefa Şahin   | 01.10.2021
Sağlık Bakanı Koca'dan Asiltürk'ün vefatına ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Görüş hareketinin önemli ismi Asiltürk'ün bir süredir bu hastanede tedavi gördüğünü anımsatan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun."

Bakan Koca, Asiltürk'ün aşı olmadığı iddialarına ilişkin soru üzerine de bu tür bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan paylaşılamayacağını ifade etti.

Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek

86 yaşında hayatını kaybeden Asiltürk'ün cenazesi, yarın öğle namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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