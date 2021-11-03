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Politika

Parti Sözcüsü Çelik'ten, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "AK Parti, 19 yılda, her hizmet alanında tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza atarak bir çığır açmıştır. Bütün bunlar millet siyasetinin eseridir." dedi.

Enes Kaplan   | 03.11.2021
Parti Sözcüsü Çelik'ten, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü paylaşımı Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak - Anadolu Ajansı

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin, 19 yılda, her hizmet alanında tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza atıp bir çığır açtığını belirterek, bütün bunların millet siyasetinin eseri olduğunu bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 yıl önce AK Parti'nin genel seçimlerde tek başına iktidara gelmesinin, Türk siyasi hayatında önemli bir kilometre taşı, stratejik bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Vatandaşların, "sivil siyaseti", AK Parti eliyle yeniden inşa ettiğini, 3 Kasım 2002'de Türkiye'de vatandaşın yönetime yön verdiğini vurgulayan Çelik, "Aziz milletimiz, AK Parti liderliğinde Türkiye'nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümü için iradesini göstermiştir. O günden bugüne Türkiye, sivil siyaset eliyle yeni ufuklara ulaşmıştır. Partimiz kurulduğu günden beri her bir vatandaşımızın umutlarını ve hayallerini ifade ettiği, kendine yer bulabildiği büyük bir çatı olmuş, bu noktada etnik, dini, mezhebi herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. AK Parti, bu kapsayıcı siyasetin adıdır." görüşünü paylaştı.

Tüm kademelerdeki partililerin ve partiye gönül veren tüm vatandaşların, AK Parti'nin büyük yürüyüşünün mimarları olduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ile milletimize dönük her türlü vesayet tuzağı, demokrasimize dönük her türlü siyasi suikast ve Cumhuriyetimizi hedef alan tüm yıkım siyasetleri bertaraf edilmiştir. AK Parti, 19 yılda her hizmet alanında tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza atarak bir çığır açmıştır. Bütün bunlar millet siyasetinin eseridir. Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıma iradesi taptaze ve sağlamdır. AK Parti olarak Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yılmadan, durmadan, kadrolarımızı yenileyerek ve güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz.

Tüm vatandaşlarımız için çok daha sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin her bir ferdine saygılarımızı sunuyoruz. Millet siyasetinin dayanağı AK Parti'yi her seçimde güçlendiren vatandaşlarımıza, mahalle teşkilatlarımızdan sandık görevlilerimize kadar tüm gönüldaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz."

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