MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Özcan Yıldırım  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ile görüştü

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara'daki görüşmede, Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani kriz ile Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.

İsrail'in, Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

