Dolar
26.92
Euro
29.75
Altın
1,964.02
ETH/USDT
1,858.40
BTC/USDT
29,198.00
BIST 100
6,605.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefon görüşmesinde, Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini iletti, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Sarp Özer  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesinde, Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini iletti, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Güler, Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Türkiye'nin Filistin halkının bağımsızlığı için verdiği desteği önemsiyoruz
Pendik'te arızalanan İETT otobüsü yolda kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüştü
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü

Bakan Güler: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hedefimiz, ordumuzu yerli ve milli teknolojiyle donatmak

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, İtalya ve Estonya savunma bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, İtalya ve Estonya savunma bakanları ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet