Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefon görüşmesinde, Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini iletti, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesinde, Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini iletti, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Güler, Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.