Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nasan'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Nasan'ı kabul etti.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Nasan'ı kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı