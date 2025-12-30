Dolar
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nasan'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Nasan'ı kabul etti.

Yusuf Soykan Bal  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nasan'ı kabul etti

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Nasan'ı kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.

