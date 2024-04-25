Milli Savunma Bakanı Güler, Romanyalı mevkidaşı Tilvar ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Güler'in, görüşmenin ardından Tilvar ile Bükreş'teki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ettiği belirtildi.
Anıta çelenk bırakan her iki bakanın saygı duruşunda bulunduktan sonra Bükreş Türk Şehitliği'ne geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlar, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği şehitlikte saygı duruşunda bulunarak şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktı. Bakan Yaşar Güler daha sonra Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı."
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Bükreş’te gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2024
Anıta çelenk bırakan her iki Bakan saygı duruşunda bulunduktan sonra Bükreş Türk Şehitliği’ne geçti. Bakanlar Birinci… pic.twitter.com/Aa0AKr8A3z