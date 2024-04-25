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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Romanyalı mevkidaşı Tilvar ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Romanyalı mevkidaşı Tilvar ile bir araya geldi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Güler'in, görüşmenin ardından Tilvar ile Bükreş'teki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Anıta çelenk bırakan her iki bakanın saygı duruşunda bulunduktan sonra Bükreş Türk Şehitliği'ne geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlar, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği şehitlikte saygı duruşunda bulunarak şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktı. Bakan Yaşar Güler daha sonra Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı."

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