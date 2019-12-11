Euro
6.45
Dolar
5.80
BIST 100
107,921.70
Altın
1,473.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Akar: F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde başka arayışlara gireceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar, "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için doğal olarak başka arayışlara girmek zorunda kalacağız." dedi.

Sarp Özer   | 11.12.2019
Milli Savunma Bakanı Akar: F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde başka arayışlara gireceğiz Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

TBMM

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada, "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için doğal olarak başka arayışlara girmek zorunda kalacağız." dedi.

Akar, şöyle devam etti:

"FETÖ temizlendikçe güçlenen silahlı kuvvetlerimiz, milletimizle bütünleşerek, bugün her zamankinden daha etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Amacımız bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına izin vermemektir."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası

Benzer haberler

'F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde başka arayışlara gireceğiz'

'F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde başka arayışlara gireceğiz'

'Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması 2022'de tamamlanacak'

MSB: PKK/YPG'li iki terörist Suruç'ta teslim oldu

MSB: Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı

MSB: Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı
MSB'den Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi

MSB'den Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
MSB'den 'Masumların umudu Mehmetçik' videosu

MSB'den 'Masumların umudu Mehmetçik' videosu