'F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde başka arayışlara gireceğiz'

Milli Savunma Bakanı Akar: F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde başka arayışlara gireceğiz
Milli Savunma Bakanı Akar, "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için doğal olarak başka arayışlara girmek zorunda kalacağız." dedi.
TBMM
TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada, "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için doğal olarak başka arayışlara girmek zorunda kalacağız." dedi.
Akar, şöyle devam etti:
"FETÖ temizlendikçe güçlenen silahlı kuvvetlerimiz, milletimizle bütünleşerek, bugün her zamankinden daha etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Amacımız bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına izin vermemektir."
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