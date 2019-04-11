'Milli Görüş'e uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ener, "Bugün Saadet Partisinin, Milli Görüş prensiplerine uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor." dedi.
Ankara
Yeniden Refah Partisi Hukuk ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ener, "Bugün Saadet Partisinin, Milli Görüş prensiplerine uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor. Bu olayın tüm Milli Görüşçülere, Milli Görüş hareketine ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz." dedi.
• Saadet Partisi genel merkez binası tahliye ediliyor
Ener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisinin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının boşaltılması için tahliye işlemlerinin başlamasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
Bu kapsamda, herhangi bir haciz işlemi yapılmadığını bildiren Ener, Saadet Partisi adına Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya'nın 16 Ocak 2019'da parti binasının 1 Nisan'da tahliye edileceğine ilişkin taahhütname imzaladığını hatırlattı.
Ener, tahliyenin taahhütname belgesini gösterip, hukukun gereğinin yapıldığına dikkati çekerek, "Bugün gerçekleştirilen zorunlu ve tamamıyla hukuki tahliye işlemine gösterilen tepkiler, maalesef bir siyasi algı ve oyundur. Saadet Partisi bundan 6 ay önce kesinleşen mahkeme kararıyla binayı hukuken tahliye etmek zorunda olduğunu öğrenmiştir. Bu olay, tamamen hukuk ve haklı sürecin sonucudur. Ortada iddia edildiği gibi bir mağduriyet yoktur." diye konuştu.
Saadet Partisinin talebi üzerine tahliye işlemlerinin 31 Mart yerel seçimleri sonrasına alındığını hatırlatan Ener, şunları kaydetti:
"1 Nisan'da binayı boşaltmayı taahhüt eden, tarafımıza parti yetkilileri tarafından imzalı taahhütname sunan Saadet yetkilileri bizi şaşırtmadılar. Tamamen haklı, hukuki bir yasal işlemi siyasi şova dönüştürmeyi tercih ettiler. O nedenle biz şu saate kadar bir basın toplantısı yapmadık. Milli Görüş siyasetinin temeli ahlaktır. Ahlak sahibi Milli Görüş insanlarının sözleri, taahhütleri senettir. Sözünde durmak Müslümanlığın şiarıdır. Bu bina Refah Partisinin iktidarına ev sahipliği yaptı. Bundan böyle de Milli Görüş'ün ruhuna uygun bir şekilde, Milli Görüş prensipleri doğrultusunda çalışan Türkiye sevdalılarına hizmet binası olacaktır. Tarihindeki şanlı günlere yeniden şahitlik edecektir inşallah."
"Erbakan Hocam'ın resimleriyle şov yapılmaktadır"
Ener, Saadet Partisi yetkililerinin tahliyeyi siyasi malzemeye dönüştürdüğünü iddia ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Kendilerine siyasi ikbal bekleyenlerin kucağında Erbakan resmi de olsa siyasetlerinde Milli Görüş'ten eser kalmamıştır. Tüm iyi niyetimizi suistimal eden Saadet yetkilileri, imzaladıkları taahhütnamenin gereğini yapmadıkları için bundan 6 ay önce elde ettiğimiz tahliye hakkımızı bugün kullanmak zorunda kaldık. Bir kez daha üzerine basarak ifade ediyoruz ki bugün Saadet Partisinin, Milli Görüş prensiplerine uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor. Bu olayın, tüm Milli Görüşçülere, Milli Görüş hareketine ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz."
Erbakan'ın eşyaları, fotoğrafları ve resimlerinin haczedilmediğini vurgulayan Ener, "1 Nisan'da tahliye etmediler, bekledik. Rahmetli Erbakan Hocam'ın resimleriyle burada şov yapılmaktadır. Bu resimler haczedilmiyor. Bu kez resimler tahliye anında bir yerde muhafaza edilip, şahısların kendi inisiyatiflerindedir, şov yapılmamalıdır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.