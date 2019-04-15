Saadet Partisinin çatısındaki amblem söküldü
Hisselerinin çoğunluğu ETAŞ'a ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin davayı kaybeden Saadet Partisinin amblemi, boşaltma işlemlerinin başlamasının ardından çatıdan kaldırıldı.
Ankara
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı olduğu Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait binada kiracı olan ve şirket tarafından açılan davayı kaybeden Saadet Partisinin genel merkezinde, 11 Nisan'da tahliye işlemleri başladı.
Bu kapsamda merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın bir dönem makam odasında kullandığı mobilyalar da dahil tüm eşyalar taşındı.
Genel merkezin çatısında yer alan Saadet Partisi yazısı ve parti amblemi de bugün binadan söküldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.