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Politika

Saadet Partisinin çatısındaki amblem söküldü

Hisselerinin çoğunluğu ETAŞ'a ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin davayı kaybeden Saadet Partisinin amblemi, boşaltma işlemlerinin başlamasının ardından çatıdan kaldırıldı.

Duygu Yener   | 15.04.2019
Saadet Partisinin çatısındaki amblem söküldü

Ankara

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı olduğu Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait binada kiracı olan ve şirket tarafından açılan davayı kaybeden Saadet Partisinin genel merkezinde, 11 Nisan'da tahliye işlemleri başladı.

Bu kapsamda merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın bir dönem makam odasında kullandığı mobilyalar da dahil tüm eşyalar taşındı.

Genel merkezin çatısında yer alan Saadet Partisi yazısı ve parti amblemi de bugün binadan söküldü.

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