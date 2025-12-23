Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.
TBMM
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı