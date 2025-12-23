Dolar
42.82
Euro
50.62
Altın
4,488.41
ETH/USDT
2,966.60
BTC/USDT
87,517.00
BIST 100
11,317.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Aykut Yılmaz  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak Fotoğraf: TBMM

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kısa vadeli yağışlara rağmen kuraklık etkileri devam ediyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi
İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 28 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet