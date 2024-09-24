MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşması tebriği
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.
İstanbul
Bahçeli, Genel Kurul'daki hitabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek için daha neyi bekliyorsunuz?
Görüşmede, Bahçeli, Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.