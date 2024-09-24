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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşması tebriği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

İrem Demir, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşması tebriği

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