Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
105,121.00
Altın
1,701.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Demokrasi ve Özgürlükler Adası" açılış töreni
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yassıada demokrasiye vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yassıada yalnızca denizin ortasında sivrilen kara parçasının adı değildir. Burası, milli hafızalara kazınmış, alacakaranlık devrin hukuk kisvesiyle demokrasiyle vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir." dedi.

Sefa Mutlu   | 27.05.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yassıada demokrasiye vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

İstanbul

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış töreninde konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Yassıada yalnızca denizin ortasında sivrilen bir kara parçasının adı değildir. Burası aynı zamanda milli hafızalara kazınmış, alacakaranlık bir devrin hukuk kisvesiyle demokrasiye vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir. Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir.

Cepheleşerek sonuç alamayacağımız görülmelidir. Çatışmanın ve çekişmenin sonu olmadığı bilinmelidir.

27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın resmi açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir.

Burada sadece 1950-60 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri de hazin şekilde sorguya çekilmiştir.

Bugünkü açılışa şahsımı davetinden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Koyun otlatan çobanımızla, üniversitede ders veren bir hocamızın, fabrikasının bacasını tüttüren bir iş adamının oyu da iradesi de aynıdır.

Yassıada mahkemelerini kuranlar bir devri değil demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlardır.

Kamplaşmaya değil kucaklaşmaya, husumete değil sükunete, huşunete değil hoşgörüye, melanete değil merhamet ve mutabakata ihtiyacımız vardır.

Eşit, gizli, genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır.

Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise tedavisi olmayan hıyanet virüsüne dalalettir.

Darbe yanlış bir karardır ve zulümdür.

Darbecilerin bugüne kadar dikkate almadıkları bir gerçek varsa o da şudur; ezemeyecekleri, yenemeyecekleri milletimizin bileği değil, soylu ve cesur yüreğidir.

Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda, silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkum ve mecburdur.

Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini geçti
Almanya Başbakanı Merkel: Bazı olaylarda virüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini görüyoruz
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1 kişi öldü
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 37 bin 460'a çıktı
İtalya, AB'nin 750 milyar avroluk kurtarma paketi teklifini olumlu buluyor

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yassıada demokrasiye vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yassıada demokrasiye vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir

'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi

Bakan Albayrak: Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz

Bakan Albayrak: Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu
TBMM Başkanı Şentop: Demokrasi ve Özgürlükler Adası demokrasi dışı girişimlerden medet umanlara kalıcı bir mesaj

TBMM Başkanı Şentop: Demokrasi ve Özgürlükler Adası demokrasi dışı girişimlerden medet umanlara kalıcı bir mesaj