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MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki partilileri selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaklaşık 2 aylık istirahatin ardından mesaisine başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Zafer Fatih Beyaz, Efsa Çağla Yavuz  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaklaşık 2 aylık istirahatin ardından mesaisine başladı

Ankara

Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.

İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı

Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti.

Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.


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