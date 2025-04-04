MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaklaşık 2 aylık istirahatin ardından mesaisine başladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Ankara
Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti https://t.co/K1ckGGAKWv pic.twitter.com/DiqiT8cdjh— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 4, 2025
İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı
Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.
Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti.
Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.