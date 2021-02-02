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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açık

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir." dedi.

Ferdi Türkten   | 02.02.2021
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açık

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir." dedi.

"Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur." diyen Bahçeli, "Mevcut ve meri Anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "MHP, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı’nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek." dedi.

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