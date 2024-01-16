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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı

Aykut Yılmaz  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Derinliği 60 kilometreye inen, buradan Hatay'a uzanacak Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı, bu hatta sinek bile sokulmamalıdır." dedi.

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