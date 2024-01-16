MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı
TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Derinliği 60 kilometreye inen, buradan Hatay'a uzanacak Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı, bu hatta sinek bile sokulmamalıdır." dedi.
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