Politika

Bahçeli: (İzmir'deki saldırı) İnanıyorum ki saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İzmir Balçova'da polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "İnanıyorum ki saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır." ifadesini kullandı.

Betül Bilsel  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Ankara

Devlet Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Polis karakoluna düzenlenen, aynı zamanda huzur ve güven ortamına suikast niteliğindeki hain ve hunhar saldırının, milleti ve herkesi derinden üzdüğünü belirten Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:

"Söz konusu kanlı ve kalleş saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit düşmüş, birisi ağır olmak üzere iki polisimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmetler; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza, Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum. Halen tedavisi süren polislerimize şifalar temenni ediyorum. İnanıyorum ki saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.

Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır. Sabah saatlerinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla bir polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir. İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak, kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hamdolsun muktedirdir."

