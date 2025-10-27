Dolar
41.92
Euro
48.86
Altın
3,994.19
ETH/USDT
4,188.90
BTC/USDT
115,268.00
BIST 100
10,853.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İzmir'deki Ovacık Yaylası, sonbahar renklerine büründü

İzmir'in Kemalpaşa ve Bayındır ilçeleri arasında yer alan Ovacık Yaylası, sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

Kamil Tekmen  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
İzmir'deki Ovacık Yaylası, sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Kamil Tekmen - AA

Manisa

Kızılçam, kestane, ceviz, kiraz ve gürgen ağaçlarıyla çevrili Ovacık, sonbahar ile yeşil, sarı, turuncunun farklı tonlarına büründü.

Dik vadilerin arasında irili ufaklı kanyonların bulunduğu bölgedeki 750 rakımlı yayla, kestane ve üzüm başta olmak üzere meyve ve sebze tarımı ile arı yetiştiriciliğiyle tanınıyor. Yaylanın zengin bitki çeşitliliği özellikle bahar aylarında gözlenebiliyor.

Kızılçam ormanlarından gelen yeşilin yanına farklı ağaçların kızıl ve sarı tonlarını da alan yayla manzarası, doğa yürüyüşü yapmak isteyenleri bölgeye çekiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu dönemde kışın habercisi olarak görülen mor çiğdemlerin de açtığı yaylada kestane hasadı hareketliliği yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye getirilen Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i resmi törenle karşıladı
İngiltere Başbakanı Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret ederek KAAN hakkında bilgi aldı
Sıfır Atık Vakfının, "İstanbul Deklarasyonu" kamuoyuna duyuruldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Yasa dışı bahis soruşturması derinleştirilerek sürdürülecek

Benzer haberler

İzmir'deki Ovacık Yaylası, sonbahar renklerine büründü

İzmir'deki Ovacık Yaylası, sonbahar renklerine büründü

İzmir Foça'da selde kaybolan kişinin cenazesi defnedildi

İzmir Foça'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turu İzmir'de yapıldı

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turu İzmir'de yapıldı
Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü

Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü
Türkiye'nin kuzeybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Türkiye'nin kuzeybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet