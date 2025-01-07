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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin güvenliği Misakımilli haritasının son sınırından başlamaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin güvenliği Misakımilli haritasının son sınırından başlamaktadır. Bu nedenle Türkiye tehdit ve tehlikeleri kaynağında yok etmelidir." dedi.

Mehmet Tosun  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin güvenliği Misakımilli haritasının son sınırından başlamaktadır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yaşatacağız." ifadesini kullandı.

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