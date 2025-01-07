MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin güvenliği Misakımilli haritasının son sınırından başlamaktadır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin güvenliği Misakımilli haritasının son sınırından başlamaktadır. Bu nedenle Türkiye tehdit ve tehlikeleri kaynağında yok etmelidir." dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yaşatacağız." ifadesini kullandı.
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