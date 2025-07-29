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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye’nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

Betül Bilsel  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye’nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı

Ankara

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NeXT Sosyal'e katılması için Bahçeli'ye hitaben bir davet mektubu kaleme aldı.

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Bayraktar, mektubunda, şunları kaydetti:

"Bizler karanlığa doğru yol alan bu gidişata bir alternatif sunmak, medeniyetimizin değerleriyle yeşerecek temiz ve güvenli bir dijital yuva oluşturmak için yola çıktık. Bu niyetle T3 Vakfı ve TEKNOFEST gençlerinin gayretleriyle uzun zamandır üzerinde çalıştığımız yerli ve yeni nesil sosyal medya platformu NeXT Sosyal'i hayata geçirdik. Amacımız insanların kimliklerini gizlemeden, adil ve şeffaf bir ortamda fikirlerini özgürce paylaşabildiği, bilgi kirliliğinden arınmış, nezaketin ve yapıcı tartışmanın hakim olduğu kucaklayıcı bir dijital iklim oluşturmak."

Bayraktar'ın davetine üzerine NeXT Sosyal'e katılan Bahçeli, platformdaki ilk paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selçuk Bayraktar, çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ NeXT Sosyal'i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. NeXT Sosyal Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. NeXT Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum."

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