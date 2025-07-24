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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi varlığı Lozan'da temellenmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan'da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır." ifadesini kullandı.

Betül Bilsel  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi varlığı Lozan'da temellenmiştir

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Devlet Bahçeli, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan'da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır." ifadesine yer verdi.

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