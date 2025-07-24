MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi varlığı Lozan'da temellenmiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan'da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır." ifadesini kullandı.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabından, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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Devlet Bahçeli, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan'da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.