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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Papa’nın Irak’ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz. O zelil harita zaten ayaklarımızın altındadır." dedi.

Buket Güven   | 10.03.2021
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Papa’nın Irak’ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz. O zelil harita zaten ayaklarımızın altındadır. Bölücülerle ve teröristlerle aynı kareye giren ve ittifak kuranlar ise zillettir." dedi.

Bahçeli, "HDP, PKK’nın siyasetteki kanser hücresidir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde aldığı oy yaklaşık 5 milyon 800 bin civarındadır. İP’in kuruluşu 25 Ekim 2017’dir. Bir yılını bile doldurmadan korsan milletvekili transferiyle girdiği seçimde yaklaşık 4 milyon 900 bin oy almıştır." ifadelerini kullandı.

"FETÖ’nün siyasi ayağı deşifre edilmiş olacak"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Pensilvanya’nın desteği kime yönelmiştir? FETÖ’cüler kime destek vermiştir? Sanıyorum bu sorunun cevabı araştırıldığında İP’in oy tabanının mahiyeti, bu kumandalı partinin kimlerin taşeronluğunu yaptığı, ezcümle FETÖ’nün siyasi ayağı deşifre edilmiş olacaktır."

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