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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.10.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır." dedi.

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