MHP Genel Başkanı Bahçeli: İstiyorlar ki Türkiye tökezleyip düşsün
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstiyorlar ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çöksün, hükümet gitsin, Türkiye tökezleyip düşsün." dedi.
Erzincan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde kendilerine verilen büyük destekten dolayı Erzincan halkına teşekkür etti.
Bahçeli şunları söyledi:
"CHP, HDP ve İP'in amacı kaostur. Siyasi kaygı ve hesapları ülkenin önündedir. Bu nedenle zillete düşmüşler, rezalete çakılmışlardır. CHP, HDP'yle aynı bedene girmiş, doku ve organ nakli yapmıştır. HDP'yle yatan CHP, PKK'yla kalkmış, YPG'yle kader ortaklığı yapmıştır. Bu karanlık ilişkinin neresinde Kuvayi Milliye'nin izi vardır, bu CHP'nin neresi aziz Atatürk'ün emanetine benzemektedir? İstiyorlar ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çöksün, hükümet gitsin, Türkiye tökezleyip düşsün."
Bölgenin huzur ve güvenliği sağlam esaslara bağlandıkça, Erzincan'ın ve diğer illerin önünün bütünüyle açılacağını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:
"Türkiye bölücü terörün belini kırmak, kökünü kurutmak için büyük bir mücadelenin içindedir. Kanlı örgütün dağ kadrosu günbegün erimektedir, insan ve mali kaynakları etkili şekilde kurutulmaktadır. Mehmetlerimiz vurdukça hainler gövdesi kökünden ayrılmış ağaç gibi devrilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ileri atıldıkça teröristler kaçacak delik aramaktadır. Artık mağara kovukları, belediye koridorları çare değildir. Terörle mücadele gücüne güç kattıkça, bununla birlikte tavizsiz mesafe aldıkça çocukları dağa kaçırılan analara cesaret gelmiş, nihayet HDP'nin yakasından tutmuşlardır. Analık hakkı ahlaksızları zelzele gibi sallamaktadır."
"PKK, bebeklere kurşun sıkan ihanettir"
Bahçeli, bugüne kadar terörden çok çektiklerini belirterek, bölgesel ve küresel destek lobisi bulunan bölücü örgütün hunhar eylemlerinin, alçak tertiplerinin ağır ve vahim sonuçlara neden olduğunu hatırlattı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşlara yönelik terör saldırısına tepki gösteren Bahçeli, "Üzüntümüz çok büyüktür. PKK masumların canına kasteden, bebeklere kurşun sıkan ihanettir. PKK, on yıllardır Mehmetlerimize, polislerimize, korucularımıza, sivil vatandaşlarımıza ateş açmakta, nefret yağdırmaktadır. Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK'nın vahşi saldırılarına doğrudan muhatap kalmışlar, acı üstüne acı yaşamışlardır." diye konuştu.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar dileyen Bahçeli, dökülen kanların yerde kalmayacağını dile getirdi.
"PKK can çekişmekte, son nefesini vermek üzeredir"
Bahçeli, teröristlerin hesabının mahşere kalmadan bu dünyada görüleceğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"PKK can çekişmekte, son nefesini vermek üzeredir. Bir HDP'li milletvekilinin, sözde Kürt sorunu devam ettikçe PKK'ya katılımın süreceğini söylemesi, çatışmanın ve savaşın olacağını ileri sürmesi rezaletin daniskasıdır. Bu dil yasalara ve anayasaya göre suçtur. Bu zehirli beyan devlete ve millete ihanetin tezahürüdür. HDP çıbanbaşıdır, mutlaka hukuk ve demokrasi içinde hak ettiği, layık olduğu cevabı almalıdır. PKK köşeye sıkıştıkça HDP bunalmakta, telaşlanmaktadır. PKK kan kaybettikçe HDP’nin icazetli ve iradesiz milletvekillerinin dilleri zehir saçmaktadır. HDP demek PKK demektir. HDP demek cinayet, cehalet ve cürüm demektir. HDP demek Türkiye’ye kurulmuş tuzak, kaldırılmış hançer demektir. Anaların feryat figanları terörist temin merkezi HDP’yi boğacaktır. Mazlumların ahı zalimleri berbat edecek, hepsini birden yakıp küle çevirecektir."
Bahçeli, teröristlerin yuvalandığı alanlara "pençe darbeleri" indirildikçe, operasyonlar kıran kıran büyüdükçe Türkiye üzerinde plan yapan canilerin imhalarının kaçınılmaz olacağını ifade ederek, teröristlerin barınıp gizlendikleri alanların neresi olursa olsun baştan ayağa temizlenmesinin önemini vurguladı.
"Menbiç'teki yanlışın tekrarı doğru değildir"
Fırat Nehri boyunca Türk milletinin gereğini yapmasını isteyen Bahçeli, şunları kaydetti:
"Güvenli Bölge kurulursa ne ala, yok eğer ABD PKK/YPG'nin derdine düşüp hala teröristleri koruma ve kollama yanlışına devam ederse, Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührünü vurmalıdır. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar inşa edilecek güvenli bölgede iskan edilmelidir. Ülkemizin en başta Suriye kaynaklı yeni bir sığınmacı dalgasını kaldırmaya da artık tahammülü kalmamıştır. Güvenli bölge konusundaki oyalamalar müttefiklik hukukuna zarar vermektedir. Dahası ABD’nin terör örgütüne inat ve ısrarla silah vermesi, dönüp Türkiye ile Müşterek Hareket Merkezi’nde güvenli bölge planlaması içine girmesi akıl tutulması, ahlaki çelişkidir. Menbiç’teki yanlışın tekrarı doğru değildir. ABD’de şahin diye tanımlanan, aslında akbabadan farksız olan Bolton ve zihniyeti tasfiye edildiğine göre gelişmelerin seyri iyimser beklentileri kamçılayacaktır. Hiç kimseden müsaade alacak halimiz yoktur. Hiç kimseye diyet borcumuz yoktur."
Bahçeli, hiç kimseye "eyvallahları" olmayacağını vurgulayarak, Türkiye'nin milli güvenliğini müdafaa azminde olduğunu aktardı.
"CHP'nin yolu yol değildir"
Türkiye'nin işgalci olmadığına ve işgale de niyetinin bulunmadığına işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:
"Ancak, vatanımızı doğrudan veya dolaylı vasıtalarla istila etmek için pusuya yatmış olanları da doğduklarına, doğacaklarına pişman etmek vatan görevidir. Bu süreçte CHP'nin duruşu ise kaygı vericidir. Bölücülerle verkaça giren, terör örgütüyle heyecanla kucaklaşan CHP'nin yolu yol değildir, gittiği yer ahlaki değildir. Milli haklarımıza itiraz eden bir CHP karşımızdadır. HDP’nin eline avucuna düşen bir CHP ortadadır. PKK'ya göz kırpan, YPG'ye ses çıkarmayan bu CHP emperyalizmin esiri, küresel güçlerin adeta sözcüsüdür. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne tiyatro diyenler Türkiye'nin varoluş mücadelesini nasıl savunacaklar? Türk milletinin onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne çamur atan, leke süren müfsit bir zihniyet millete nasıl hizmet edecek? CHP'ye bakarsanız Türkiye felaketlere uğramıştır. CHP'ye kulak verirseniz ekonomi batmış, ülke bitmiştir. "
CHP'nin bazı büyükşehir belediyelerine görevlendirme yapılmasına ilişkin tutumunu da eleştiren Bahçeli, şunları aktardı:
"Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleriyle karşı çıkar. Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir Sayın Kılıçdaroğlu bir kez olsun bekaya destek vermez, terörü kınamaz, terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl bir kokuşmadır, bu nasıl bir siyasi dağılmadır? Bu CHP’nin bir kez olsun ABD’ye tepki gösterdiği duyulmuş mudur? Bu CHP’nin bir kez olsun demokrasiyi istismardan vazgeçtiği, provokasyon ve ajitasyonlarla yolunu ayırdığı görülmüş müdür? CHP-HDP ve İP’in amacı kaostur. Siyasi kaygı ve hesapları ülkenin önündedir. Bu nedenle zillete düşmüşler, rezalete çakılmışlardır."
"Türkiye ne teröre ne de emperyalizmin kumpaslarına teslim olmayacaktır"
Devlet Bahçeli, partisince Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, CHP ve HDP'nin bir arada hareket ettiğini söyledi.
"CHP, HDP’yle aynı bedene girmiş, doku ve organ nakli yapmıştır." diyen Bahçeli, şöyle konuştu:
"HDP’yle yatan CHP, PKK’yla kalkmış, YPG’yle kader ortaklığı yapmıştır. Bu karanlık ilişkinin neresinde Kuvayımilliye'nin izi vardır? Bu CHP'nin neresi aziz Atatürk’ün emanetine benzemektedir? İstiyorlar ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çöksün, hükümet gitsin, Türkiye tökezleyip düşsün. Diliyorlar ki, terörle mücadele dursun, yeni bir çözüm süreci başlatılsın. Bekliyorlar ki, yeni bir anayasa yapılsın, Türkiye önce özerklik, sonra federasyon ardından da çözülme ve bölünme aşamalarına paldır küldür girsin. Türkiye ne CHP’ye ne de HDP’ye kurban edilmeyecektir. Türkiye ne teröre ne de emperyalizmin kumpaslarına teslim olmayacaktır. Türk milleti kendi kaderine yine kendisi yön verecek, geleceğin istikametini irade ve irfanıyla çizecektir. "
Bahçeli, Türkiye'nin zalim hesaplara imanla direneceğini belirterek, milli güvenliği savunmak için mücavir toprakların ve komşu coğrafyaların huzur, barış ve istikrarı konusunda gerekenin yapılmasını istedi.
Terörün doğduğu bataklıkta boğulması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Erzincan'ın güvenliği Fırat'ın doğusundan başlayacaktır. Kilis'in, Hatay'ın, Gaziantep'in, Şırnak'ın, Şanlıurfa'nın, Mardin'in, Hakkari'nin geleceği güney sınırlarımız boyunca göstereceğimiz cesarete, dirayete ve kararlılığa bağlıdır. Jeopolitik riskleri zamanında okuyup tedbir geliştirmezsek, milli bekamızı tehdit eden oluşum ve menfur ağları isabetle dağıtamazsak biliniz ki sınır ötesindeki tehlikeli yangın evimize sıçrayacaktır. Bunun sonucunda bir vatan kaybı muhtemeldir. Nihai olarak Suriye'yi kavrayan, coğrafyayı kana bulayan iç savaş şartlarının Türkiye’ye intikali mukadderdir. Erzincan’dan diyorum ki biz bugün vatan savunuyoruz. Bayrak ve millet sevgisiyle yürekleri çarpan her kardeşimi bu savunmaya katılmaya, bir olmaya, beraber olmaya çağırıyorum." diye konuştu.
"Türkiye pes etmeyecektir"
Dün Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:
"Sakarya Zaferi doğru taktiklerle beslenmiş devasa bir stratejinin mahsulüdür. Aklın ve adanmışlığın mecmudur. İnanmışlığın, iradenin ve istiklal aşkının mükafatıdır. Tarihte hiçbir başarı tesadüfü değildir. Hiçbir zafer kolay yollardan elde edilmemiştir. Millet varsa tarih vardır, tarih varsa hasım ve hainler eksik olmayacaktır. Sakarya'da husumeti yendik, esareti ezdik, işgali çiğnedik. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh da tüm vatandır inancıyla Sakarya kıyılarında düşmanı durdurduk. Aynı irade bugün de geçerlidir. Vatan bütündür, adı Türk vatanıdır. Millet birdir, adı Türk milletidir. Al bayrak inmeyecek, ezanlar susmayacak, Türkiye pes etmeyecektir. Kardeşliğimiz kaderimizdir, kavgamız zalimlerledir."
Bahçeli, hiçbir Türk vatandaşının ülkede ikinci sınıf olmadığını ifade ederek, Türkiye’nin zencisinin, ötekisinin, yabancısının olmadığını ve olmayacağını aktardı.
"Birlikte geleceğin güçlü Türkiye'sinin temellerini kazacağız"
Bu topraklara geri dönmek, sıkışınca kaçmak, zoru görünce bırakıp gitmek için gelmediklerini, 948 yıldır da kiracı olarak bulunmadıklarını anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Her karışını şehit kanlarıyla çizdiğimiz, her zerresine emek verip ter akıttığımız aziz vatanımızı nice fedakarlıklarla müdafaa ettik. Yine müdafaa edeceğiz, kutlu ceddimizin emanetini çiğnetmeyeceğiz. Bir olacağız, diri olacağız, birlikte Türk milletinin adını, anılarını ve muazzam onurunu yaşatacağız. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun bu bayrak benim, bu vatan benim, bu millet şerefim diyen herkesi kucaklayacağız, birlikte geleceğin güçlü Türkiye'sinin temellerini kazacağız, vizyonunu belirleyeceğiz. İnandık, başaracağız. Hedefledik, ulaşacağız. Ülkülerimizin şafağında ilkelerimizin ışığıyla uyanacağız. Milletimizin istikbali parlak, istiklali tam, bekası eksiksiz olsun istiyoruz. Vatanımızın güvenliği, esenliği, selamet ve saadeti ebedi olsun diyoruz. Devletimizin varlığı, birliği, dirliği kalıcı, kuvvetli ve kudretli olsun diliyoruz. "
"Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur"
Milletin desteğiyle MHP'nin gönüllerde, gözde, dilde, dileklerde ve dualarda olduğunu söyleyen Bahçeli, AK Parti ile MHP ittifakında oluşan Cumhur İttifakı'nın akıbetine ilişkin şunları söyledi:
"Cumhur İttifakı Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünün güvencesi, gelecek Türk asırlarının güvenli limanıdır çünkü Cumhur İttifakı Türkiye’nin güvenlik zırhıdır. Cumhur İttifakı milli birlik ve dayanışma şuurudur. Cumhur İttifakı Türkiye'nin ta kendisi, Türk milletinin ruh köküdür. Türkiye biziz, biz Türk milletiyiz, birlikte geleceğin süper gücüyüz. Unutmayınız ki, Türkiye’nin yükselişi, 2023’ün lider ülke hedefine ulaşması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gücüne, yerleşmesine ve tesir düzeyine doğrudan bağlıdır. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur."
Bahçeli, Türkiye'nin bütün sorunlarını, talep ve eksikliklerini yeni sistemin sunduğu imkanlar kapsamında çözüme kavuşturacağını vurgulayarak, "Cumhur İttifakı bunu teminle hem tarihe hem de geleceğe karşı mesuldür. Ülke yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun teşkiliyle planlanan uyum süreci istikrarlı şekilde devam etmektedir. Çelişkiler aşılmakta, marazi dirençler kırılmakta, uyum sorunları giderilmektedir. Kaldı ki yeni sistemin aksayan yönleri de zamanla düzeltilecektir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.