Dolar
41.70
Euro
48.72
Altın
3,951.64
ETH/USDT
4,644.00
BTC/USDT
123,541.00
BIST 100
10,751.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, federasyonun Riva’daki tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuşuyor
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail'in savaş ve soykırıma devamı halinde zora dayalı askeri seçenek meşru hale gelecektir

Gazi Nogay  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail'in savaş ve soykırıma devamı halinde zora dayalı askeri seçenek meşru hale gelecektir

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Mısır'da müzakerelerin kesintiye uğraması, İsrail'in savaş ve soykırıma devamı halinde artık zora dayalı her türlü askeri seçenek meşru hale gelecektir." dedi.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de, şunları kaydetti:

"Silah varsa siyaset yoktur. Siyaset olacaksa, siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, katıldığı programlardaki konuşmalarında Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
Ankara'daki sahte e-imza soruşturmasında 92 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı

Benzer haberler

Emine Erdoğan, katıldığı programlardaki konuşmalarında Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti

Emine Erdoğan, katıldığı programlardaki konuşmalarında Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail'in savaş ve soykırıma devamı halinde zora dayalı askeri seçenek meşru hale gelecektir

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivist Büyük, Filistin'in herkesin kalbine girdiğini söyledi

WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız

WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız
ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanmasına "çok yaklaşıldığını" söyledi

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanmasına "çok yaklaşıldığını" söyledi
Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek flamenko gösterisinin geliri Gazze'ye bağışlanacak

Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek flamenko gösterisinin geliri Gazze'ye bağışlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet