MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail'in savaş ve soykırıma devamı halinde zora dayalı askeri seçenek meşru hale gelecektir
TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Mısır'da müzakerelerin kesintiye uğraması, İsrail'in savaş ve soykırıma devamı halinde artık zora dayalı her türlü askeri seçenek meşru hale gelecektir." dedi.
Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de, şunları kaydetti:
"Silah varsa siyaset yoktur. Siyaset olacaksa, siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır."