MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail soykırımcıdır ve 30 bin masumun hayatının bedelini en ağır şekilde ödemelidir
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail suçludur, soykırımcıdır ve 30 bin masumun hayatına son vermesinin bedelini en ağır şekilde ödemelidir." ifadelerini kullandı.
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