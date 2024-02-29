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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail soykırımcıdır ve 30 bin masumun hayatının bedelini en ağır şekilde ödemelidir

Serdar Açıl  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail soykırımcıdır ve 30 bin masumun hayatının bedelini en ağır şekilde ödemelidir

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail suçludur, soykırımcıdır ve 30 bin masumun hayatına son vermesinin bedelini en ağır şekilde ödemelidir." ifadelerini kullandı.

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