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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Diyanet İşleri Başkanı’nın hedef alınması dinimize vahim bir saldırıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ankara ve İzmir Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef alması, yüce Allah’ın kelamıyla birlikte dinimize vahim bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Buket Güven   | 28.04.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Diyanet İşleri Başkanı’nın hedef alınması dinimize vahim bir saldırıdır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ankara ve İzmir Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef alması, yüce Allah’ın kelamıyla birlikte dinimize vahim bir saldırıdır." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, "Milletimizin kabul ve inançlarıyla çelişen, bunlara saygısızlık ve sabotaja yeltenenlerin bozguna uğramaktan başka seçenekleri olamayacak." ifadelerini kullandı.

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