MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karşılıksız destekliyoruz
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz." dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz." dedi.
Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin Bahçeli, şunları kaydetti:
"Suriye'de dolaşan Amerikalıları, çuval geçirenleri bir kenara atacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dış politikadaki etkilerini de dikkate alarak bir güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika'yı ikna ederek, tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu, yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir."
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