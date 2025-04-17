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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP'ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir. CHP fiili vesayet, kayyum yönetimiyle kendi kendini yiyip bitiren canlı bir organizmaya dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Betül Bilsel  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP'ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir

Ankara

Devlet Bahçeli, "CHP, millet iradesine hakaret etmiş, TBMM'nin saygınlığına gölge düşürmüş, görevi kötüye kullanmış, tedavi altında bulunan Sırrı Bey'e de büyük bir haksızlık yapmıştır." açıklamasında bulundu.

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