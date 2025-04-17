MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP'ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir. CHP fiili vesayet, kayyum yönetimiyle kendi kendini yiyip bitiren canlı bir organizmaya dönüşmüştür." ifadesini kullandı.
Ankara
Devlet Bahçeli, "CHP, millet iradesine hakaret etmiş, TBMM'nin saygınlığına gölge düşürmüş, görevi kötüye kullanmış, tedavi altında bulunan Sırrı Bey'e de büyük bir haksızlık yapmıştır." açıklamasında bulundu.
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