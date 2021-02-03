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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor." dedi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 03.02.2021
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor." dedi.

Bahçeli, "(Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler) Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir." diye konuştu.

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