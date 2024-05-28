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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul il başkanlığında basın toplantısı düzenliyor
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Beklentimiz İsrail’in katil Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında yakalama kararı çıkarılması

Aykut Yılmaz  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Beklentimiz İsrail’in katil Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında yakalama kararı çıkarılması

TBMM

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Beklentimiz İsrail’in katil Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, “Ederi 1 dolarlık hayatıyla ilgili farklı spekülasyonlar yapılan Fetullah Gülen başta olmak üzere FETÖ’nün ABD’ye yuvalanmış tüm mensupları Türk adaletine teslim edilmeli.” ifadelerini kullandı.

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