Euro
9.77
Dolar
8.11
BIST 100
1,370.53
Altın
1,770.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.
logo
Politika

MHP: Dörtyol Belediye Başkanı Keskin'in partimizden istifası işleme konuldu

MHP'den, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı atlar nedeniyle soruşturmaya muhatap olan Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Keskin’in partiden istifasının işleme konulduğu bildirildi.

Selma Kasap   | 20.04.2021
MHP: Dörtyol Belediye Başkanı Keskin'in partimizden istifası işleme konuldu

Ankara

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı atlar nedeniyle adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, belediye başkanları listemizden de düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
MHP
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste son 24 Saat (20 Nisan 2021)
İran'da son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde 904 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
AB, Batı Balkanlar'a 651 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek
Hindistan'da 18 yaş üstündeki herkes Kovid-19 aşısı olacak

Benzer haberler

MHP: Dörtyol Belediye Başkanı Keskin'in partimizden istifası işleme konuldu

MHP: Dörtyol Belediye Başkanı Keskin'in partimizden istifası işleme konuldu