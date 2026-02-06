Dolar
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, dün oynanan Beşiktaş maçı sırasında tribünden düşerek hayatını kaybeden Harda Kaçmaz için düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Siyasi partilerden 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Bazı siyasi partiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Şeyma Güven  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 6 Şubat depremlerine ilişkin, "Devletimiz, afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla sahada olmuş, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışmalarını sürdürmüştür. Bugün de aynı anlayışla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, asrın felaketinin üzerinden üç yıl geçtiğini, 6 Şubat'ın ardından geçen zamana rağmen yaşanan acılar ve bıraktığı derin izlerin hafızalardaki yerini koruduğunu belirtti.

Faruk Acar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu ağır imtihanda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize sabır diliyorum. Devletimiz, afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla sahada olmuş, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışmalarını sürdürmüştür. Bugün de aynı anlayışla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

MHP: Ruhları şad, mekanları cennet olsun

MHP, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Partinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve dualarla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

BBP Genel Başkanı Destici'den 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının büyük ölçüde sarıldığını belirterek "Evleri yıkılan vatandaşlarımızın neredeyse tamamına kalıcı konutlar teslim edildi. Bu, olağanüstü bir başarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Destici, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle anarak yakınlarına başsağlığı diledi.

Deprem öncesine ve anına yönelik hazırlıkların hala istenilen seviyede olmadığını ifade eden Destici, bu konuda eğitimin bir zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Destici, deprem sonrası süreçte devletin ve ilgili kurumların olağanüstü bir başarı sergilediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Üç yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede depremin yaraları büyük ölçüde sarıldı. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın neredeyse tamamına kalıcı konutlar teslim edildi. Bu, olağanüstü bir başarıdır."

Bu süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve tüm ilgili kurumlara teşekkür eden Destici, devlet ve millet adına şükranlarını sundu.

Mustafa Destici, deprem bölgelerinde ziyaretlerin süreceğini belirterek "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Osmaniye'de gerçekleştirilecek törene katılacağız. Ardından teşkilatlarımızla birlikte diğer deprem bölgelerini ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

