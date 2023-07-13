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Politika

Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi içeren teklifin birinci bölümü üzerindeki maddeler kabul edildi

Aykut Yılmaz, Duygu Yener  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi içeren teklifin birinci bölümü üzerindeki maddeler kabul edildi

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki maddeler kabul edildi.

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

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