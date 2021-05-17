Memleket Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi
Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin başkanlığındaki Memleket Partisinin kuruluş dilekçesinin, İçişleri Bakanlığına sunulduğunu bildirdi.
Ankara
Memleket Partisinin Balgat'taki genel merkez binasında açıklama yapan Parti Sözcüsü Gaye Usluer, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığına partinin kuruluşu için başvuru yaptıklarını, öğleden sonra da Bakanlıktan "alındı belgesini" aldıklarını ifade etti.
Memleket Partisinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki 110'uncu siyasal parti olduğunu belirten Usluer, " 'Geleceğimizi geri alacağız' diyoruz. Bu ülkenin gençleri için, bu ülkede yaşayan herkes için Memleket Partisi olarak geleceğimizi barışla, özgürlükle ve yeniden demokrasiyle taçlandırmak üzere bugün sizlere burada söz veriyoruz." diye konuştu.
İçişleri Bakanlığından gerekli evrakların alınmasının ardından, Kurucular Kurulunun toplandığını ve ilk genel başkan seçiminin yapıldığını aktaran Usluer, "Sayın Muharrem İnce, Memleket Partisinin ilk genel başkanı olarak oy birliği ile seçildi." dedi.
82 kişilik kurucular kurulu
Genel başkanlık seçimi sonrası görev paylaşımı yapıldığını ifade eden Usluer, 82 kişiden oluşan Kurucular Kurulunun aynı zamanda, gelecekteki parti meclisini temsil ettiğini, il ve ilçe teşkilatlarının tamamlanması ve kasımda yapılacak kurultayın ardından seçimle organların oluşacağını dile getirdi.
Usluer, daha sonra partideki görev paylaşımını açıkladı. Buna göre, partinin Merkez Yönetim Kurulunda Genel Başkan İnce'nin yanı sıra şu isimler yer aldı:
Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, Genel Sekreter Hakkı Akalın, genel başkan yardımcıları Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel, Mehmet Ali Çelebi, Serhat Galip ve Nurdan Demirbağ, genel sekreter yardımcıları Mevlüt Dudu, Mert Ünlü ve Yavuz Kayhan Yüreğir, Genel Sayman Serkan Ufuk Akgün.
Memleket Partisinin Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ise Nejat Elaldı, Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkan Sayan, Serkan İleri, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç, Asuman Ali Güven, Burak Savtur, Süleyman Erguner'den oluştu.
Partinin Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek olurken, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ise İlke Deniz Durna, Ayça Özsay Sarıkamışlı, Beste Tuncel, Muharrem Yıldız, Orhan Şimşek, Sıla Yavuz, Ünal Kırmıç, Ender Öden, Mustafa Çağlayan, Ramazan Ertan, Evren Alankuş, Mustafa Tayfun Laik, Ali Dursun ve Eser Rüzgar olarak belirlendi.
Memleket Partisindeki Genel Başkan Danışmanları ise Yusuf Sel, Alper Karaoğlan, Gürbüz Evren, Bilin Neyaptı, Mehmet Kazancıoğlu, Burak Hasar, İlkay Yıldırım, Ali Tunç Can, Kerem Donat, Mahir Bakan, Özlem Güzey Kocataş, Meryem Şengül Kala ve Ahmet Özalp oldu.
Partinin sloganı "mavi"
Parti Sözcüsü Usluer, parti yönetimindeki isimleri açıkladıktan sonra yarın İnce tarafından bir basın toplantısı düzenleneceğini, ardından da il başkanlarına yetki belgelerinin teslim edileceğini kaydetti.
Sloganlarının "MAVİ" olduğunu dile getiren Usluer, "Mavi huzur demek, mavi kucaklamak demek. Mavi adalet demek, mavi birlikteyiz demek. Birlikte yürüyeceğiz demek, geleceği birlikte kazanacağız demek." diye konuştu. Usluer, sloganlarındaki, "m" harfinin memleket, "a" harfinin adalet, "v" harfinin vicdan, "i" harfinin işsizlere iş anlamlarını taşıdığını söyledi.
Parti logosu da belli oldu
Beyaz bayrak üzerinde mavi simgelerden oluşan parti logosunun temasını oluşturan yuvarlak döngünün, "aile, ulus, birlik ve beraberlik" anlamını taşıdığı, logodaki birbirinden bağımsız spiraller şeklindeki döngünün "huzuru, enerjiyi ve mutluluğu" ifade ettiği belirtildi.
Logoda yer alan spirallerin her birinin, Türkiye'nin yedi bölgesini, nokta ikonlarının ise yedi bölge insanını eşit şekilde temsil ettiği aktarıldı. Logonun ortasındaki nazar boncuğunun ise "iyiliğe ve güzele dair ortak duyguları" yansıttığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.