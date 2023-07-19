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Politika

Meclis olağanüstü toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Aynur Ekiz  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Meclis olağanüstü toplanıyor

TBMM

Kurtulmuş, CHP'nin, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nun, Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.


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