Dolar
42.09
Euro
48.39
Altın
3,983.04
ETH/USDT
3,454.10
BTC/USDT
103,847.00
BIST 100
10,970.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Havvanur Yurtsever, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yeniden seçildi.

Gazi Nogay, Oğuzhan Sarı, Utku Şimşek  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi

TBMM

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulda, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından aday gösterilen 3 adaydan, HSK'de boşalan 1 üyelik için seçim yapılacağını duyurdu.

Bozdağ, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonunca belirlenen aday listesini okuttu, seçim işleminin ve oylamanın nasıl yapılacağına dair Genel Kurulu bilgilendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 306 milletvekili katıldı.

Seçimlerde Havvanur Yurtsever 245, İsmail Ergüneş 22, Mustafa Naim Yağcı 24 oy aldı, 15 oy da geçersiz sayıldı.

Birinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oya ulaşılamaması üzerine ikinci tura geçildi.

Bu turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (360) arandı. İkinci tur oylamada da aranan çoğunluğa ulaşılamadığı için en fazla oy alan iki aday arasında ad çekme suretiyle üye seçimine gidildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın çektiği kurada, Havvanur Yurtsever, HSK üyeliğine yeniden seçildi.

Bozdağ, Yurtsever'i tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Öte yandan, seçim usulüne tepki gösteren CHP, oylamaya katılmadı.

Genel Kurulda daha sonra Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Adalet Bakanı Tunç'tan HSK üyeliğine yeniden seçilen Yurtsever'e tebrik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yeniden seçilen Havvanur Yurtsever'i tebrik etti.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine yeniden seçilen Sayın Havvanur Yurtsever'i tebrik ediyorum. Birikimi, tecrübesi ve özverili çalışmalarıyla yargı camiamıza önemli katkılar sunmaya devam edeceğine inandığım Sayın Yurtsever'e yeni görev döneminde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Trabzon-Soçi feribot seferleri 14 yıl sonra yeniden başladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Kocaeli Valisi Aktaş: Çöken apartman ve tahliye edilen binalardaki çalışmalar tamamlanma noktasına geldi
MİT Başkanı Kalın, Hamas Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü

Benzer haberler

TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi

TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi

TBMM'de Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet