Meclis, Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu raporunu ele alacak
Meclis, Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu raporu ile Diyanet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak.
TBMM
Haftalık çalışmasına 8 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu ele alınacak.
Meclis'te daha sonra, Diyanet Akademisi'nin kurulmasını öngören Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
Teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra, kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak.
Diyanet Akademisi; dini yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak. Doğrudan Diyanet İşleri Başkanı'na bağlı olacak Diyanet Akademisi, başkanlığın, din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına atanacak aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Ayrıca başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek, başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.
Komisyonların gündemi
Plan ve Bütçe Komisyonunda, eczane tabelalarından vergi alınmamasını içeren Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
Teklife göre, eczacılık faaliyetinin yürütülmesinde ilgili mevzuat kapsamında iş yerlerinin içine ve dışına asılması zorunlu ışıklı ya da ışıksız her türlü afiş, ilan, reklam ile eczane tabelaları ve "E" logolu ışıklı veya ışıksız tabelalardan ilan ve reklam vergisi alınmayacak.
Dijital Mecralar Komisyonu perşembe günkü toplantısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin sunumunu dinleyecek.
TBMM KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyonda salı günü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, çarşamba günü Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, perşembe günü ise Sümer Holding AŞ'nin hesapları incelenecek.
Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.