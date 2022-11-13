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Politika

Meclis, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek

TBMM Genel Kurulu, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek.

Sinan Uslu   | 13.11.2022
Meclis, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek

TBMM

Haftalık çalışmasına 15 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, büyükşehir ilçe belediyeleri ve il özel idareleri, gerektiğinde cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

İndirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak. İmar planlarında cemevi yerleri ayrılacak.

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getirilecek. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi

Genel Kurulda daha sonra Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklife göre, Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile İç Güvenlik Fakültesine öğrenci alınabilecek.

İhtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında örgün eğitim veren üniversitelerin ilgili fakülte mezunları da polis amiri olabilecek.

Komisyonların gündemi

Plan ve Bütçe Komisyonunda, salı günü Adalet, çarşamba günü Enerji ve Tabii Kaynaklar, perşembe günü Kültür ve Turizm, cuma günü ise İçişleri bakanlıkları ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri görüşülecek.

Dışişleri Komisyonunun perşembe günkü toplantısında Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi ele alınacak.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu perşembe günü toplanacak. Komisyonda, Hazırlık Komisyonunun, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık dosyası hakkındaki raporu müzakere edilecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.


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