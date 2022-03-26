Kurtulmuş: Biz sadece geçmişin partisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin siyasi hareketiyiz
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Biz sadece geçmişin partisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin siyasi hareketiyiz." dedi.
Bursa
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, il danışma meclislerinin safların ve yol arkadaşlığı şuurunun bir kez daha sıklaştırıldığı ciddi çalışma toplantıları olduğunu söyledi. Siyasetin en önemli alanlarından birinin nereden gelindiğini unutmadan, nereye gidileceğini çok iyi tespit etmek olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Onun için bugünkü koordinatlarımızı çok güzel bir şekilde değerlendirmek zorundayız. Özellikle son dönemde yaşadığımız bütün gelişmeler Türkiye'nin önemini katbekat artırıyor. Ukrayna-Rusya Savaşı Türkiye'nin önemini tarihsel olarak fevkalade ciddi şekilde artırmıştır. Türkiye barışın sağlanması için bütün gücünü seferber etmiştir." diye konuştu.
Kurtulmuş, canla başla, gayretle çalışıp 2023'te Bursa'nın yeniden bütün seçimlerde olduğu gibi bundan sonra da açık ara Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıktan çıkartıp milletin oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı ilan edeceğini kaydetti.
Yeniden büyük güçlü Türkiye ideali ve yeni adil, hakkaniyetli bir dünya kurma idealiyle birlikte hareket edeceklerini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Biz sadece bir parti değil, bir dava hareketiyiz. Yeniden büyük Türkiye idealine inanmış, yeni hakkaniyetli bir dünya kurmak için azmetmiş bir topluluğuz. Biz sadece geçmişin partisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin siyasi hareketiyiz. Bir zümrenin, çevrenin, sınıfın, etnik yapının, mezhebin, meşrebin partisi değil 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ve hatta dünyanın bütün mazlumlarının partisiyiz. Biz reyi de yetkiyi de milletten helal oylarıyla almış, milletin oylarıyla iktidara gelmiş devleti yöneten bir millet partisiyiz."
"2023 çok disiplinli, gayretli bir çalışmayı gerektiriyor"
Numan Kurtulmuş, Bursa'nın her seçimde AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermiş bir kent olduğunun altını çizdi. AK Parti'nin başarısının arkasından en önemli gücün gönüllere girmek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"AK Parti ve Tayyip Erdoğan, gönüllere girmeyi başardığı için milletimizden hep destek görmüştür. 2023'te şimdi gönüllere girmeyi başarmış olan bu topluluk için, sizler için çok daha zor bir görev vardır. Gönüllere girmek çok zordur ama girilen gönüllerden düşmemeyi başarmak çok daha zordur. Onu başaracağız, daha çok, daha fedakarca çalışacağız. 2023 çok disiplinli, gayretli bir çalışmayı gerektiriyor. Yapılan hizmetler ortadadır. Birtakım sıkıntılar çekiyoruz belki ama bu ekonomik sıkıntılar da Allah'ın izniyle en kısa zamanda aşılacaktır. Çünkü millet bunları bize söylüyor ama 'Sizden başkası çözer bunu.' demiyor. 'Yine siz çözeceksiniz.' diyor. İnşallah bu sıkıntıları da Recep Tayyip Erdoğan çözecek, AK Parti hükümetleri çözecek."
Kurtulmuş, rehavete kapılmamak gerektiğini dile getirerek "2023 aslanın ağzındadır. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. 2023 zor bir mücadeleyi gerektiriyor. Onun için çok daha zor, çok daha kuvvetli bir mücadele yapacağız. Karşımızdakiler bırakın 6 artı 1, 7 parti toplansın. Belki başkaları da olur. Siz doğru bildiğinizi anlatacaksınız. Milletin doğru istikamette yürümesini sağlayacaksınız. Sabırla, inançla, tevazuuyla halkımızın içinde olacaksınız ve Allah'ın izniyle gönlüne girdiğiniz insanların, gönlünden düşmemeyi başaracağız." diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da dünyada önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekti. Ala, Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinerek, "Türkiye dünyanın teslim ettiği şekilde en aktif, en tarafsız, en etkili dış politikayı izleyen ülke oldu. Cumhurbaşkanı'mız 40'a yakın ülkelinin devlet başkanlarıyla görüştü. Bu coğrafyada yaşayıp bu kadar etkili olabilen Türkiye bizim dönemimizde oldu. Türkiye inisiyatif almak zorunda. Dünyada olup bitene kayıtsız kalmayan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.
Toplantıda AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da birer konuşma yaptı.
'Biz insana her alanda hizmet etmeyi temel bir devlet felsefesi olarak kabul ederiz'
Osmangazi Belediyesince yapımı tamamlanan Osmangazi Engelli Bakım Merkezi'nin (OBAM) açılışında konuşan Kurtulmuş, insan ile ilgili alanların devlet tarafından kolaylaştırılmasının gerektiğini söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de insanların hayatını kolaylaştırmak için büyük bir proje olarak açıldığını aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Biz insana her alanda hizmet etmeyi ve insanın her alanda hayatını kolaylaştırmayı temel bir devlet felsefesi olarak kabul ederiz. Modern dönemlerde biz de modernleşmeden nasibimizi alıyoruz, iki buçuk asırdır bu nasibimizi alıyoruz. Giderek aileler küçülüyor, giderek insanlar yalnızlaşıyor, giderek insanlar bireyleşiyor eyvallah bütün bunların sonucunda gerçekten bu tür kuruluşlara, bu tür müesseselere de ihtiyaç artıyor. Ama bizim aile çatısını ve özellikle yaşlılara ve bakım ihtiyacı olanlara verdiğimiz destek bizim kültürümüzün içerisinde de çok canlıdır." diye konuştu.
Geçmişte de bakıma muhtaç insanlara, yetimlere yönelik de tarihi kurumlar açıldığını belirten Kurtulmuş, devletin şefkat elini yardıma muhtaçlara uzattığını dile getirdi.
"Türkiye kalkınmaktadır, gelişmektedir"
Özellikle yerel yönetimler ve kamu kurumlarının sosyal hizmetler konusunda uygulamalarının değerli olduğunu anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Türkiye kalkınmaktadır, gelişmektedir, Allah'a çok şükür önemli bir ivme yakalamıştır ve bunu da daha fazla sürdürecektir. Türkiye'nin savunma sanayisinden yüksek teknolojilere kadar, Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinden tarımsal yatırımlarına kadar eğitimde, sağlıktaki yatırımlarından ulaştırma alanlarındaki yatırımlarına kadar birçok yatırımları, başarıyla sürdürdüğünü görüyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem, Türkiye'nin önlenemez yükselişinin başladığı bir dönemdir ve bu yükseliş Allah'ın izniyle sürecektir. Ama güçlü ve büyük bir devlet demek, sadece ekonomisi, teknolojisi, sadece yolları, köprüleri çok iyi olan bir ülke demek değildir. Aynı zamanda güçlü ve büyük bir ülke olmak demek, toplumsal bütünlüğünü sağlamış ve toplumsal dokusunu sağlam bir şekilde kurabilmiş olan bir ülke olmak demektir. Bu anlamda Türkiye'de hem aile yapısının kuvvetlendirilmesi hem bu şekilde ihtiyaç içerisinde olan kesimlerin ihtiyaçlarının giderilmesi, kalkınmış, gelişmiş, büyük Türkiye hedefinin önemli parçalarından birisidir."
Kurtulmuş, Türk milletinin mayasının yardımlaşma ve dayanışmayla yoğrulduğunu dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise bakıma muhtaç olanların başlarının tacı olduğunu, onlara bakmanın vazifeleri olduğunu söyledi. Ala, insanların hayatlarını kolaylaştırmak için siyaset yaptıklarını, devleti sosyal devlet haline getirdiklerini belirtti.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ise açılışı yapılan merkezin bakıma muhtaç olanlara önemli bir fayda sağlayacağını ve ailelerinin de işlerini kolaylaştıracağını aktardı.
Açılışta, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da birer konuşma yaptı.
Kurtulmuş ve beraberindekiler, merkezin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.