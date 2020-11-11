KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.
Lefkoşa
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı seçilmesinden dolayı kutladı ve görevinde başarılar diledi.
Tatar, Biden'in Başkan Yardımcılığı döneminde Ada'yı ziyaret ettiğini hatırlattı.
Biden'in Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gerçeklerini deneyimlemiş biri olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsüne saygı gösterilmesinin ve eşit muamele görmesinin Kıbrıs'ta ve bölgede sürdürülebilir istikrar ve iş birliği için şart olduğunu Biden'ın dikkate alacağına olan inancını vurguladı.
Biden'i kutlayan Tatar, ABD halkına sağlık, barış ve refah diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.