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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Muhammet İkbal Arslan   | 11.11.2020
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı seçilmesinden dolayı kutladı ve görevinde başarılar diledi. 

Tatar, Biden'in Başkan Yardımcılığı döneminde Ada'yı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Biden'in Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gerçeklerini deneyimlemiş biri olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsüne saygı gösterilmesinin ve eşit muamele görmesinin Kıbrıs'ta ve bölgede sürdürülebilir istikrar ve iş birliği için şart olduğunu Biden'ın dikkate alacağına olan inancını vurguladı.

Biden'i kutlayan Tatar, ABD halkına sağlık, barış ve refah diledi.

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