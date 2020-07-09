Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 jandarma personeli için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 jandarma personeli için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Sakarya'da imha edilmek üzere taşınan havai fişeklerin bulunduğu araçta meydana gelen patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.