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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan esnaf ziyareti: Daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz

Kadıköy'de esnaf ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Esnafın da sanayicinin de sokaktaki satıcının da rahat edebileceği daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz." dedi.

Andaç Hongur   | 04.03.2021
Kılıçdaroğlu'ndan esnaf ziyareti: Daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz

İstanbul

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK), ilçede açılması planlanan Kent Belleği Müzesi'ne ilişkin proje sunumunu izledi.

Basına kapalı gerçekleştirilen sunumun ardından Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile Kadıköy çarşısında dolaşıp vatandaşlarla selamlaştı.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında esnafla da bir araya geldi, kendisini dükkanına davet edenleri geri çevirmedi.

Sorunlarını anlatan bir esnafı dinleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin sorunları dile getirdiğini ve çözüm önerileri sunduğunu ifade etti.

Bazı toplantıların sadece esnaf için düzenlendiğini aktaran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Asla umutsuzluğa kapılmayın. Bir süre sonra Türkiye'nin bütün koşulları değişecektir, daha iyi, daha demokratik bir atmosfer olacaktır. Esnafın da sanayicinin de sokaktaki satıcının da rahat edebileceği daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Sıkıntıyı büyük ölçüde siz çekiyorsunuz, esnaf çekiyor. Şikayetler benzer. Çözüm olması, üretilmesi lazım, sosyal devletin kendisini göstermesi lazım."


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