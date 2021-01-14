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Politika

Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 98. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 14.01.2021
Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı andı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 98'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ın cepheye giden Atatürk'e, "Sen cepheye gidersin. Benim yüreğim bunu bilir. Senin için dua ediyorum bil. Ve de Mustafa'm, zaferi ele almadan dönme. Ben seni beklemeyi bilirim." sözlerinin yer aldığı görseli de paylaştı.

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