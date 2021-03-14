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Politika

Kılıçdaroğlu: Bir nefes sıhhat için kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Bir nefes sıhhat için, kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Yaşamımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerimize söz veriyorum. Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz" dedi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 14.03.2021
Kılıçdaroğlu: Bir nefes sıhhat için kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum

Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin ailelerine mektup gönderdi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu mesajında, Kovid-19 sürecinde çok sayıda sağlık şehidi bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İnsan hayatını kurtarırken kendi hayatlarını verdiler, bir hayat kurtarmak için yeri geldiğinde hayatlarını feda eden kişiler. Onlara minnet duyuyoruz. 83 milyon, sağlık çalışanlarına borçluyuz.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla anı pulları bastırdık ve her bir sağlık şehidimizin ailesine duygularımızı anlatan birer mektup gönderiyoruz. Onlar bizim gönlümüzde 83 milyonun gönlünde yer ettiler. Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

"Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından da paylaşımda bulundu.

Bir canı yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden, iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan vazgeçmeyen bütün sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşı koruyan, sağlık emekçilerini onurlandıran güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. Bu bizim öncelikli görevimizdir. Bu vesileyle bir nefes sıhhat için, kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

Yaşamımızı emanet ettiğimiz değerli sağlık emekçilerimize söz veriyorum. Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz. Çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız."

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